«Росконтроль» нашел в российской треске минтай и яд

Лишь два российских производителя трески прошли экспертизу «Росконтроля», сообщили в организации.

Как говорится в сообщении на сайте «Росконтроля», в ходе экспертизы была проверена треска производства фирм Borealis, «Бухта изобилия», «Каждый день», «Марлин» и «ВкусВилл». При этом проверку прошли только «ВкусВилл» и «Марлин», причем последний при «разжевывании в ротовой полости» вызвал у специалистов мыльное, щелочное ощущение, с солоноватым привкусом. Помимо этого, в рыбе было слишком много ледяной глазури.

В филе трески Borealis и «Бухта изобилия» оказалось превышено допустимое содержание мышьяка, а в остальных образцах этот химический элемент также был обнаружен, но в незначительном количестве.

В «филе трески» производителя «Каждый день» эксперты неожиданно обнаружили минтай.

Напомним, во вторник «Росконтроль» оценил продающийся в России зернистый творог.

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