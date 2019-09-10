«Росконтроль» оценил продающийся в России зернистый творог

Журнал «Росконтроль» провел проверку зернистого творога, который доступен на прилавках российских магазинов, и определил лучшие продукты.

Всего эксперты «Росконтроля» протестировали семь брендов: «Избенка», «Карат», «Романов луг», «Искренне Ваш», «Волоколамский молочный завод», «Рузский», «Савушкин».

Издание определило в качестве лучших продукцию производителей марки «Рузский», «Савушкин», «Искренне Ваш» и «Романов луг».

Творог «Карата», по мнению экспертов, имеет несколько замечаний из-за неудовлетворительных органолептических показателей, творог «Избенки» и «Волоколамского молочного завода» не соответствуют требованиям безопасности.

Специалисты нашли в них бактерии группы кишечной палочки и превышение допустимого содержания дрожжей в несколько раз.

Ранее эксперты Роскачества составили список продуктов, которые лучше не мыть перед приготовлением.