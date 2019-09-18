Ошибка американского дипломата стала причиной приглашения Хрущева в США

Исторический визит председателя ЦК КПСС Никиты Хрущева в США в сентябре 1959 года стал возможен из-за ошибки американского дипломата, рассказал автор биографии Хрущева Уильям Таубман.

По словам Таубмана, приглашению способствовала ситуация вокруг Берлина, разделенного на две части после Второй мировой войны. Хрущев потребовал, чтобы США, Великобритания и Франция вывели войска из Западного Берлина, иначе СССР грозился передать Востоку контроль доступа к западной половине. Также Москва заявила о готовности заключить сепаратный мирный договор с Западным Берлином. В результате весь город мог оказаться под контролем ГДР, что не устраивало США.

Президент США Дуайт Эйзенхауэр долгое время не шел навстречу в этом вопросе, и в итоге напряжение возросло вплоть до появления опасений войны.

«Но результатом этой напряженности стало то, что Эйзенхауэр пригласил Хрущева в Соединенные Штаты. Приглашение имело силу при условии, что будет достигнут прогресс по Берлину. Но в результате одной странности в пригласительном письме, которое получил Хрущев, не было этого условия, так что Хрущев был удивлен, но рад приглашению в Соединенные Штаты», – передает РИА «Новости» слова Таубмана.

По его словам, виновником ошибки стал замгоссекретаря Роберт Мерфи, который должен был в Нью-Йорке передать приглашение приехавшему туда на открытие советской выставки первому заместителю председателя Совета министров СССР Фролу Козлову. Дипломат выполнил задачу, однако по какой-то причине ничего не сказал об условии Эйзенхауэра.

«Президент был очень обеспокоен, ошеломлен. Он сказал Мерфи, что теперь ему придется провести встречу, которая ему неприятна, что он просто не представляет, ради какой цели ему встречаться с Хрущевым. Он очень сожалел об этой ошибке,.. но, возможно, надеялся достичь прогресса в переговорах с Хрущевым во время его поездки», – рассказал Таубман.



Напомним, в понедельник газета ВЗГЛЯД подробно писала, как Хрущев покорил Америку.

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