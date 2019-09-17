Саудовская Аравия продала здание генконсульства, где убили журналиста Хашогджи

Саудовская Аравия продала здание генконсульства в Стамбуле, где убили оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи, сообщил турецкий источник.

«Саудовская Аравия еще в августе продала здание генконсульства в районе Левент Стамбула. Дипмиссия переедет в новое здание в районе Сарыер, как только в нем закончится ремонт», – сказал собеседник РИА «Новости».

В феврале спецдокладчик ООН сделала официальное заявление, что саудовский журналист Джамаль Хашогджи стал жертвой жестокого и предумышленного убийства.

Суд Стамбула выдал ордер на заочный арест 15 саудовцев, которых подозревают в убийстве Хашогджи. Однако Эр-Рияд отказался выдать Турции своих подданных. Анкара рассказала о жутких подробностях убийства журналиста.

Напомним, журналист из Саудовской Аравии Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года, его тело со следами пыток было обнаружено только 23 октября. Сенат США возложил ответственность за убийство Хашогджи на саудовского принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.