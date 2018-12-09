Эр-Рияд отказался выдать Турции обвиняемых по делу Хашогджи

Власти Саудовской Аравии не будут выдавать Турции подданных королевства, обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи, заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.

«Мы не будет передавать Турции наших подданных в рамках расследования (дела) об убийстве Джамаля Хашкаджи», – передает его слова ТАСС.

В конце ноября уголовный суд Стамбула выдал ордер на заочный арест 15 саудовцев, подозреваемых в убийстве Хашогджи.

Также Турция призвала США экстрадировать ряд лиц по делу об убийстве Хашогджи.