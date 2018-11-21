Турция призвала США экстрадировать ряд лиц по делу об убийстве Хашогджи

США передан список лиц, которых Вашингтон, по мнению Анкары, должен экстрадировать в связи с делом об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Кроме того, он предупредил, что Турция может формально потребовать расследования под эгидой ООН, если взаимодействие с Эр-Риядом «зайдет в тупик». Сейчас оно находится «не на том уровне», на котором его «хочет видеть» Анкара, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.