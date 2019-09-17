Верховный суд России признал снегопад поводом пропустить работу

Верховный суд России принял сторону сотрудницы столичного НИИ, которая из-за сильного снегопада не пришла на работу, в результате чего ее уволили, говорится в решении судебной коллегии по гражданским делам ВС России.

Отмечается, что 3 февраля 2018 года женщина на своем автомобиле поехала в подмосковную деревню Фелисово к пожилым родителям. Из-за сильного снегопада она не смогла после выходных выехать на работу, о чем она сообщила начальнику. Через несколько дней сотрудницу уволили за прогул, сообщает РИА «Новости».

Тимирязевский суд Москвы и Мосгорсуд согласились с этим решением, однако женщина обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд России.



ВС решил, что суды первой инстанции проверили не все обстоятельства дела и не оценили соразмерность увольнения. Коллегия установила, что в деревне не была очищена от снега единственная дорога, общественный транспорт не ходил, а до ближайшей станции 10 километров.



В решении указано, что обычно дорогу расчищает трактор, но в именно тогда он не смог проехать из-за брошенной на дороге машины. «О сильном снегопаде ... писали СМИ, в том числе о том, что министр труда и социальной защиты России Топилин М.А. ... выступил с заявлением для работающих россиян о возможности опоздания на работу из-за мощного снегопада и предупреждении об опоздании работодателя», – отметил суд.

Решение районного суда, согласно которому увольнение признано законным, было отменено.

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