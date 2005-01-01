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США готовят серьезную угрозу российскому СПГ

Санкции США могут остановить новый судостроительный завод «Звезда» Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Американские сенаторы придумали в дополнение к уже «известным» угрозам два «новых» наказания для России. Теперь США против не только «Северного потока – 2», но и российского СПГ. А после украинской провокации в Керченском проливе США невзлюбили и российское судостроение. Как Вашингтон может навредить России в этих сферах? Подробности...
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Зачем Порошенко притворяется Путиным

И Путин, и Порошенко любят полетать на истребителе, вот только в России военная авиация развивается, а Украине хвастаться нечемФото: TASS/Presidential Press Service/Reuters,
Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Забавный парадокс подбросила избирательная кампания на Украине. Действующий президент Порошенко ведет ее под девизом «Либо я, либо Путин», но сам при этом копирует стиль Путина. Он позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми. Своим поведением плагиатор Порошенко наводит на мысль: может, в Киеве попросту нужен второй Путин? Только такой сильный лидер может поднять страну? Подробности...
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Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

Созданный как одно крыло ПАК ДА смотрится прекрасно, но реально в войска поступит ой как нескороФото: кадр из видео
Одни бомбардировщики из семейства «Ту» могут прорывать ПВО, другие – летать на рекордные расстояния. «Русский стелс» ПАК ДА призван совмещать обе эти «убойные» характеристики. Этот ракетоносец пятого поколения должен войти в строй через 10 лет. Но хватит ли российской «оборонке» сил и средств на постройку этой чудесной техники? Подробности...
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Почему советская армия капитулировала в Афганистане

Споры о смысле той войны продолжаются спустя тридцать лет после ее окончанияФото: Виктор Будан, И. Ходжаев/ТАСС
«Оккупанты», «колонизаторы» и «убийцы афганского народа». Именно такими словами вот уже три десятилетия многие называют тех, кто участвовал в конфликте в Афганистане. Сегодня, в день 30-летия вывода войск из ДРА, необходимо заново дать оценку тому, что делала советская армия в Афганистане и каким должно быть отношение к ветеранам-афганцам. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Карманные нацисты Петра Порошенко

Андрей Манчук, политолог
Представители С-14 не скрывают своего сотрудничества со Службой безопасности Украины. Лидер неонацистов Евгений Карась открыто фотографируется вместе с президентом Петром Порошенко и генпрокурором Юрием Луценко. Это настоящий симбиоз. Подробности...
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Афганистан был полем битвы за глобальное доминирование

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Если бы у СССР всё получилось и Афганистан бы стал социалистическим, становление советской идеологии в мире стало бы необратимым, а западный идеологический проект начал бы сворачиваться. Подробности...
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Кто на самом деле сломал хребет «Исламскому государству»

Николай Плотников, заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН
С падением созданного на Ближнем Востоке исламистского псевдохалифата угроза джихадизма не уменьшится, а будет означать конец одной фазы борьбы с этим явлением и начало другой. Организация меняет тактику. Подробности...
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      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

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          Почему настали такие снежные зимы?

          И почему погода бьет рекорды 100-летней давности

          		   13 февраля 2019, 18:50
          Текст: Полина Орлова

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          Реакцию в соцсетях на снегопад, случившийся в столице в ночь на среду, можно выразить фразой, которую приписывают Виктору Черномырдину: «Никогда такого не было, и вот опять!». Фотографии заваленных снегом дворов, тротуаров, машин и т. п. не постил только ленивый – что дало другим блогерам повод вспомнить пародийную «страшилку»: «Однажды люди, снег увидев, не написали в интернет. И через час они лежали уже все мертвые в гробах».

          С одной стороны, в том, что зимой в умеренных широтах идет снег (и иногда сильный, которого «старожилы не припомнят»), ничего экстраординарного нет. Так же, как и в том, что первый снегопад, внезапно случающийся, например, в ноябре, стабильно вызывает коллапс на МКАДе. А сам по себе приход зимы с завидной регулярностью становится, как сейчас модно говорить, «вызовом» для городских коммунальных служб.

          Если обратиться даже не к «далекому прошлому» (2011 или 2013 годам, когда в феврале в столице выпало более 57 см снега), а вспомнить прошлые январь и февраль, то и тогда случались снежные аномалии. К примеру, только в ночь на 29 января 2018 года выпало 15% месячной нормы, а с 3 по 4 февраля того же года выпало 45 миллиметров осадков.

          Зиме 2018–2019 годов еще далеко до завершения, но она пока не стала ни аномально снежной (как в 1993–1994 годах), ни экстремально холодной, как предвоенная зима 1941-го. К счастью, не случилось и такой неприятности как ледяной дождь, обрушившийся на Москву в декабре 2010 года.

          Но, справедливости ради, в отдельно взятую ночь на 13 февраля действительно был побит рекорд 140-летней давности. Если верить сообщению метеобюро Москвы, «небесная канцелярия» выдала сразу треть месячной нормы осадков – 11 миллиметров при месячной норме в 36 мм.

          Накануне Аэрофлоту пришлось отменить 76 рейсов в Москву и из Москвы из-за вероятного ухудшения погодных условий. В среду, впрочем, отмен и задержек рейсов уже не было, о чем сообщила пресс-служба столичных аэропортов. В среду же столичным властям пришлось запустить 400 единиц резервного транспорта, на дороги вышло 10 тысяч снегоуборочных машин. Загруженность общественного транспорта увеличилась на 10 процентов, отмечались 7-балльные пробки, характерные скорее для вечера пятницы. Но коллапса, к счастью, не случилось (особенно если сравнить, например, с Брянской областью, где из-за снегопада в среду обесточенными оказались семь районов).

          Что стало причиной обильного снега? «В метеорологии есть такое понятие, как выход южного циклона, – пояснил газете ВЗГЛЯД научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. – Несмотря на ласковое название, последствия этого явления, как правило, неблагоприятны. Именно это событие мы и наблюдали: очень теплые воздушные массы, которые преобладали в течение последних двух дней, меняют свое направление после выхода южного циклона на северное. Идет заметное понижение температуры, а предшествовавшие теплые массы привели к тому, что были такие мощные осадки».

          В разных пунктах наблюдения было от 8 до 18 миллиметров, может, и чуть больше – последние данные еще не пришли, пояснил Вильфанд. «Кстати говоря, это несопоставимо с тем снегопадом, который был в прошлом году 3–4 февраля. Тогда за 36 часов выпало 35–40 миллиметров осадков», – добавил специалист.

          «Южный циклон не подчиняется общим правилам метеорологии. Такие циклоны, образно говоря, «грудью» прокладывают себе дорогу, – рассказал Вильфанд. – Это очень сложные для прогнозирования явления. В тылу этих циклонов, когда они выходят с юга, закачиваются холодные воздушные массы на место теплых. Это всегда приводит к очень сложным последствиям – независимо от того, зимой это происходит или летом».

          Если циклон с сильным снегопадом посетил нас зимой и в большом объеме выпал мокрый снег, то безусловно, нужно быть осторожными. «Снег налипает на провода и ветки деревьев, поэтому необходимо быть крайне внимательными, так как ветки могут подламываться. Вторая проблема – формирование гололеда, гололедно-изморозевых отложений. И третье, наиболее значимое последствие – сейчас начнется сильное подмораживание той влаги, которая находится на поверхности, и сильная гололедица», – отметил Вильфанд. Не только автомобилистам, но и пешеходам необходимо быть предельно внимательными, добавил собеседник.

          После того как аномальный снегопад прошел, возникает вопрос – стоит ли ожидать повторения.

          «События такого характера, как правило, прогнозируются за двое–трое суток, в отдельных случаях за несколько часов. В принципе, конечно, возможно повторение чего-то подобного, но предсказывать это событие возможно лишь в такой заблаговременности, – отмечает Вильфанд. –Здесь уместна небольшая шутка: снег, как всегда, выпадает неожиданно, но синоптики его предсказывают за два–три дня. И это правда. Зимние процессы гораздо лучше описываются в наших моделях, чем летние, и ошибок бывает гораздо меньше. Зимой жители нашей страны защищены лучше, чем летом, так как наука позволяет гораздо лучше предсказывать именно зимние явления».


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