Реакцию в соцсетях на снегопад, случившийся в столице в ночь на среду, можно выразить фразой, которую приписывают Виктору Черномырдину: «Никогда такого не было, и вот опять!». Фотографии заваленных снегом дворов, тротуаров, машин и т. п. не постил только ленивый – что дало другим блогерам повод вспомнить пародийную «страшилку»: «Однажды люди, снег увидев, не написали в интернет. И через час они лежали уже все мертвые в гробах».

С одной стороны, в том, что зимой в умеренных широтах идет снег (и иногда сильный, которого «старожилы не припомнят»), ничего экстраординарного нет. Так же, как и в том, что первый снегопад, внезапно случающийся, например, в ноябре, стабильно вызывает коллапс на МКАДе. А сам по себе приход зимы с завидной регулярностью становится, как сейчас модно говорить, «вызовом» для городских коммунальных служб.

Если обратиться даже не к «далекому прошлому» (2011 или 2013 годам, когда в феврале в столице выпало более 57 см снега), а вспомнить прошлые январь и февраль, то и тогда случались снежные аномалии. К примеру, только в ночь на 29 января 2018 года выпало 15% месячной нормы, а с 3 по 4 февраля того же года выпало 45 миллиметров осадков.

Зиме 2018–2019 годов еще далеко до завершения, но она пока не стала ни аномально снежной (как в 1993–1994 годах), ни экстремально холодной, как предвоенная зима 1941-го. К счастью, не случилось и такой неприятности как ледяной дождь, обрушившийся на Москву в декабре 2010 года.

Но, справедливости ради, в отдельно взятую ночь на 13 февраля действительно был побит рекорд 140-летней давности. Если верить сообщению метеобюро Москвы, «небесная канцелярия» выдала сразу треть месячной нормы осадков – 11 миллиметров при месячной норме в 36 мм.

Накануне Аэрофлоту пришлось отменить 76 рейсов в Москву и из Москвы из-за вероятного ухудшения погодных условий. В среду, впрочем, отмен и задержек рейсов уже не было, о чем сообщила пресс-служба столичных аэропортов. В среду же столичным властям пришлось запустить 400 единиц резервного транспорта, на дороги вышло 10 тысяч снегоуборочных машин. Загруженность общественного транспорта увеличилась на 10 процентов, отмечались 7-балльные пробки, характерные скорее для вечера пятницы. Но коллапса, к счастью, не случилось (особенно если сравнить, например, с Брянской областью, где из-за снегопада в среду обесточенными оказались семь районов).

Что стало причиной обильного снега? «В метеорологии есть такое понятие, как выход южного циклона, – пояснил газете ВЗГЛЯД научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. – Несмотря на ласковое название, последствия этого явления, как правило, неблагоприятны. Именно это событие мы и наблюдали: очень теплые воздушные массы, которые преобладали в течение последних двух дней, меняют свое направление после выхода южного циклона на северное. Идет заметное понижение температуры, а предшествовавшие теплые массы привели к тому, что были такие мощные осадки».

В разных пунктах наблюдения было от 8 до 18 миллиметров, может, и чуть больше – последние данные еще не пришли, пояснил Вильфанд. «Кстати говоря, это несопоставимо с тем снегопадом, который был в прошлом году 3–4 февраля. Тогда за 36 часов выпало 35–40 миллиметров осадков», – добавил специалист.

«Южный циклон не подчиняется общим правилам метеорологии. Такие циклоны, образно говоря, «грудью» прокладывают себе дорогу, – рассказал Вильфанд. – Это очень сложные для прогнозирования явления. В тылу этих циклонов, когда они выходят с юга, закачиваются холодные воздушные массы на место теплых. Это всегда приводит к очень сложным последствиям – независимо от того, зимой это происходит или летом».

Если циклон с сильным снегопадом посетил нас зимой и в большом объеме выпал мокрый снег, то безусловно, нужно быть осторожными. «Снег налипает на провода и ветки деревьев, поэтому необходимо быть крайне внимательными, так как ветки могут подламываться. Вторая проблема – формирование гололеда, гололедно-изморозевых отложений. И третье, наиболее значимое последствие – сейчас начнется сильное подмораживание той влаги, которая находится на поверхности, и сильная гололедица», – отметил Вильфанд. Не только автомобилистам, но и пешеходам необходимо быть предельно внимательными, добавил собеседник.

После того как аномальный снегопад прошел, возникает вопрос – стоит ли ожидать повторения.

«События такого характера, как правило, прогнозируются за двое–трое суток, в отдельных случаях за несколько часов. В принципе, конечно, возможно повторение чего-то подобного, но предсказывать это событие возможно лишь в такой заблаговременности, – отмечает Вильфанд. –Здесь уместна небольшая шутка: снег, как всегда, выпадает неожиданно, но синоптики его предсказывают за два–три дня. И это правда. Зимние процессы гораздо лучше описываются в наших моделях, чем летние, и ошибок бывает гораздо меньше. Зимой жители нашей страны защищены лучше, чем летом, так как наука позволяет гораздо лучше предсказывать именно зимние явления».