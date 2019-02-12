Аэрофлот отменил 76 рейсов в Москву и из Москвы

Аэрофлот отменил на 13 февраля 76 рейсов, прибывающих и отправляющихся из Шереметьево, из-за возможного ухудшения погодных условий.

Время вылета других 24 рейсов перенесено на более поздние сроки, передает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о рейсах, улетающих и прибывающих в Шереметьево.

«В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов 13 февраля», – сообщается на сайте компании.