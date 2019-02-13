Снегопад в Москве побил рекорд 140-летней давности

Снег, который выпал за ночь в Москве, побил рекорд 140-летней давности по объему осадков: за несколько часов выпала почти треть месячной нормы.

«За ночь на ВДНХ в Москве выпало 11 миллиметров осадков – это новый суточный рекорд количества осадков за 140 лет метеорологических наблюдений. Предыдущий рекорд был 9,7 миллиметров в 1995 году. Норма месяца – 36 миллиметров осадков, так что за сегодняшнюю ночь выпала почти треть месячной нормы», – сказали в метеобюро столицы, передает РИА «Новости».

Между тем заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина пояснила ТАСС, что нынешний рекорд побил лишь показатели, зафиксированные в 1995 году.

«К 9.00 утра 13 февраля в Москве выпало уже 11 мм осадков. Предыдущий рекорд был зафиксирован 13 февраля 1995 года, когда выпало 9,7 мм», – уточнила Паршина.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова пояснила, что снегопад пойдет на убыль ближе к вечеру 13 февраля, после чего на дорогах образуется гололедица.

«Мы ждем, что снег такой интенсивности, как сейчас, будет до 15-16 часов. Затем он пойдет на убыль, и уже в ночь фронт, с которым связан этот снег, уйдет на восток Московской области», – сказала Позднякова.

Она добавила, что поскольку на данный момент в Москве температура около ноля, то снег начинает таять.

«Как только температура начнет после трех часов понижаться, на дорогах образуется сильная гололедица, и это будет неблагоприятным явлением погоды», – заключила Позднякова.

Напомним, Аэрофлот во вторник отменил 76 рейсов в Москву и из Москвы из-за вероятного ухудшения погодных условий.