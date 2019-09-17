Калягин поздравил театр Волкова с получением статуса «особо ценного объекта»

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин выразил радость в связи с присвоением Ярославскому театру имени Волкова статуса особо ценного объекта культурного наследия.

«Сегодня пришло это приятное сообщение о присвоении Ярославскому театру нового статуса. Я этому очень рад, и я благодарен президенту России, который так внимательно отнесся к нашему старейшему театру. Я поздравляю ярославцев и губернатора Ярославля и, конечно, весь коллектив театра с присвоением ему нового статуса. Ярославцы теперь получили новый статус национального достояния и это большая ответственность. Сейчас, я думаю, все зависит от самого коллектива Ярославского театра», – передает слова Калягина РИА «Новости».

Ранее в июне президент Владимир Путин поручил внести театр имени Федора Волкова в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. 17 сентября был опубликован соответствующий указ.

В соответствии с указом Путина, 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. В рамках него запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. С марта по ноябрь 2019 года продлится Всероссийский театральный марафон, который начался во Владивостоке и завершится в Калининграде.