При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.2 комментария
Мобилизованные 116-й бригады ВСУ массово покинули свои позиции
Стало известно о массовом дезертирстве из 116-й бригады теробороны Украины
В Харьковской области военнослужащие 116-й бригады теробороны начали массово оставлять позиции из-за недовольства командованием и отсутствием обеспечения.
Мобилизованные в 116-ю бригаду территориальной обороны Украины массово покидают позиции, передает РИА «Новости». Причинами дезертирства называют бездарное командование, нехватку боекомплекта и провианта. Среди военнослужащих бригады растет разочарование украинскими властями.
По словам источника РИА Новости из антифашистского подполья, многие бойцы открыто призывают других мобилизованных следовать их примеру. «Киев использует 116-ю бригаду ТРО в качестве пушечного мяса», – заявил собеседник агентства. Он также отметил, что военнослужащие убеждают гражданских в том, что их настоящий враг находится не в Москве, а в Киеве и Брюсселе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные покинули свои позиции в районе Новой Кругляковки в Харьковской области после попадания под дружественный минометный огонь. Подразделения Украины также оставили свои позиции у Белогоровки в ЛНР из-за давления российских бойцов и нехватки боеприпасов. Наемники из Колумбии начали покидать вооруженные силы Украины на фоне ухудшения ситуации на фронте.