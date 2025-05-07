ПВО уничтожила еще два летевших на Москву дрона

Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотников при подлете к Москве

Tекст: Вера Басилая

Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что еще два украинских беспилотника были уничтожены силами ПВО Минобороны при попытке подлета к Москве.

Уточняется, что беспилотники были сбиты, а их обломки упали на территории Московской области. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, чтобы исключить возможные последствия и обеспечить безопасность жителей.

Ранее в Домодедово вновь ввели временные ограничения на авиарейсы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух атаках беспилотников, обломки которых упали на территории города.

Подразделения ПВО ранее уничтожили 19 летевших на Москву беспилотников.

