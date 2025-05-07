При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.2 комментария
ПВО уничтожила еще два летевших на Москву дрона
Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотников при подлете к Москве
ПВО отразила атаку еще двух беспилотников, обломки которых сейчас обследуют специалисты на месте происшествия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что еще два украинских беспилотника были уничтожены силами ПВО Минобороны при попытке подлета к Москве.
Уточняется, что беспилотники были сбиты, а их обломки упали на территории Московской области. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, чтобы исключить возможные последствия и обеспечить безопасность жителей.
Ранее в Домодедово вновь ввели временные ограничения на авиарейсы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух атаках беспилотников, обломки которых упали на территории города.
Подразделения ПВО ранее уничтожили 19 летевших на Москву беспилотников.