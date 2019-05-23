Ярославский театр Волкова получит статус особо ценного объекта

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поблагодарил президента Владимира Путина, который согласился присвоить Волковскому театру статус особо ценного объекта культурного наследия народов России.

«Владимир Путин поддержал наше предложение присвоить Волковскому театру статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации. … Благодарю президента за поддержку Первого русского!» – написал Миронов в Instagram.

Он добавил, что труппа театра и Союз театральных деятелей не раз поднимали вопрос материально-технического обеспечения учреждения. «Театр финансируется по остаточному принципу», – так ситуацию охарактеризовали в самом Волковском. По мнению театрального сообщества, именно материальные проблемы во многом подтолкнули часть коллектива нашего ярославского театра к объединению с петербургским», – добавил Миронов.

Губернатор настаивает, что у Волковского театра славная история и высокие художественные достижения, и он должен сохранить свою самостоятельность. «Новый статус поможет исправить ситуацию и открыть перед театром новые перспективы», – добавил он.

Напомним, 28 марта премьер России Дмитрий Медведев приостановил действие приказа министра культуры об объединении петербургского Александринского театра и ярославского Театра имени Волкова, объяснив, что предложение Министерства культуры было не продумано и не оправдано.

За день до этого министр культуры Владимир Мединский заявил об объединении учреждений в первый российский национальный театр, однако был раскритикован театральными деятелями.