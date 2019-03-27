Александринский и Волковский театры решили объединить

Александринский театр в Санкт-Петербурге и Волковский театр в Ярославле решили объединить в «первый российский национальный театр».

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что получившийся союз будет не просто формальным. Объединение театров – исторически обусловленное «воссоздание первого национального театра России», передает ТАСС.

«Сегодня мы присутствуем при историческом процессе естественного, инициированного снизу объединения двух старейших театров, каждый из которых по праву претендовал на то, чтобы называться первым русским национальным театром» – отметил он на пресс-конференции в Музее им. Бахрушина.

Ярославский Театр Волкова основан в 1750 году. Это первый русский профессиональный театр, назван в честь основателя – купеческого сына Федора Волкова.

Российский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина (Александринский театр), основанный императрицей в 1756 году, стал первым официальным государственным театром.

2019 год объявлен Годом Театра в России. Его торжественное открытие состоялось в декабре 2018 года именно в Ярославле.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, чем удивит Россию Год театра.