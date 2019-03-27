Калягин возмутился «спецоперацией» по слиянию театров

Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин раскритиковал решение Министерства культуры России об объединении Александринского и Волковского театров.

«Самое шокирующее меня событие я узнаю сегодня, 27 марта, в Международный день театра, из прессы», – приводит его слова РИА «Новости».

Он напомнил, что пару месяцев назад в Ярославле глава российского государства Владимир Путин открывал Год театра в России и заявлял о необходимости сохранения традиции русского театра.

Калягина возмутило то, что «вытворяют» чиновники – «под прикрытием красивых слов об оптимизации» и «прочей шелухи» под угрозу ставится существование «легендарного театра России».

Кроме того, он подчеркнул, что «инициатива снизу» явно «организована сверху», все делается «исподтишка, келейно, как какая-то спецоперация».

Глава Союза театральных деятелей не понимает, ради чего объединять театры.

Он видит в возникшей проблеме не только вопрос творческой судьбы артистов, но и вопрос государственной культурной политики, так как решение принято «без серьезного, всестороннего, детального обсуждения с театральным сообществом, с экспертами», оно идет «вразрез с основами государственной культурной политики», которые утвердил Путин.

«Неужели нельзя было посоветоваться? Посоветоваться всего лишь. И потом, с учетом мнений всех заинтересованных сторон, принимать решение», – заявил Калягин.