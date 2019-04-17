Медведев объяснил приостановку объединения Александринского и Волковского театров

Предложение министерства культуры об объединении Александринского и Волковского театров было не продумано и не оправдано, потому было приостановлено, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Госдуме о работе правительства.

«Я получил обращение на эту тему, очевидно, что никакими соображениями, даже увеличением зарплаты, лучшим комлектованием труппы некоторые решения не закрыть. Их нужно, когда ты их предлагаешь, или готовить как следует, или вообще не предлагать. Ровно поэтому я уже издал поручение, чтобы эту идею отвергнуть и объединение приостановить», – объяснил премьер, передает ТАСС.

28 марта премьер России Дмитрий Медведев приостановил действие приказа министра культуры об объединении петербургского Александринского театра и ярославского Театра имени Волкова.

За день до этого министр культуры Владимир Мединский заявил об объединении учреждений в первый российский национальный театр, однако был раскритикован театральными деятелями.