Медведев приостановил объединение Александринского и Волковского театров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев приостановил действие приказа министра культуры об объединении петербургского Александринского театра и ярославского Театра имени Волкова, об этом сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

«В связи с многочисленными обращениями общественности в адрес председателя правительства РФ по вопросу объединения Александринского театра и Театра имени Федора Волкова и создания на их базе «Первого национального театра» Дмитрий Медведев принял решение приостановить действие соответствующего приказа министра культуры РФ», – сказал Осипов, передает РИА «Новости».

Кроме того, глава кабмина поручил министру культуры Владимиру Мединскому провести широкое обсуждение идеи объединения театров.

Председатель ОП Сергей Березкин отметил, что общественность и власть региона выступили единым фронтом против решения об объединении театров.

«Первый русский театр, которым по факту является Театр имени Волкова, – это храм культуры, один из духовных и культурных центров Ярославля. Объединение его с более крупным, с более успешным коммерчески театром может поставить крест на такой жемчужине российской культуры, которым является наш первый русский национальный театр», – высказал суть позиции общественности Березкин.

Напомним, Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров в первый российский национальный театр.

Решение раскритиковал глава Союза театральных деятелей Александр Калягин, а глава Ярославской области Дмитрий Миронов подчеркнул, что заявление Мединского не проходило обсуждения с областными властями.

Также объединение театров комментировал директор Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Алексей Туркалов.