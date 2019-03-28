Туркалов назвал слияние Александринского и Волковского театров «громом среди ясного неба»

Директор Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Алексей Туркалов прокомментировал сообщения об объединении Волковского театра с Александринским театром Санкт-Петербурга.

«Я принял решение рассказать, как развивались события, для того, чтобы, ознакомившись с их ходом, вы сами сделали выводы», – говорится в обращении Туркалова, опубликованном на сайте «Ярновости».

«21 марта 2019 года художественный руководитель театра Евгений Марчелли принес мне служебную записку о необходимости создания приказом директора творческого совета театра. При этом он уточнил, что таким образом возобновляется совет, имевший место быть в 2014 году. Я попросил своих подчиненных проверить, есть ли Положение о творческом совете театра. Замдиректора театра Т. Цветкова через некоторое время сообщила, что в подписанном варианте его нет», – говорится в обращении.

«25 марта стали поступать вопросы, подписал ли я Приказ о создании творческого совета, я ответил, что сначала нужно создать Положение о нем и не вижу необходимости в спешке. О том, что 26 марта в театре будет замминистра культуры Павел Степанов, я узнал от Е.Ж. Марчелли. Начал готовиться к отчету перед руководством – именно так я воспринял этот визит», – пишет Туркалов.

«Днем 26 марта за полчаса до визита Павла Степанова мне позвонил Е.Марчелли и сказал, что необходимо подготовить комнату для совещания творческого совета с замминистра. Артистов из «творческого совета» на это совещание приглашала замдиректора Т. Цветкова не с моего распоряжения. Таким образом, вместе с десятью артистами театра, фамилии которых Е. Ж. Марчелли предлагал мне накануне включить в творческий совет, замдиректора Т. Цветковой, художественным руководителем Е. Марчелли мы услышали информацию, что вновь возобновились разговоры об объединении театров Волковского и Александринского. Для того, чтобы взвесить все преимущества объединения, необходимо получить от творческого совета театра имени Волкова согласие на подобный диалог. Заранее оговорюсь, я не хочу озвучивать имена актеров, которые оказались такими же заложниками ситуации, как и я. Казалось, что информация носит совещательный характер. Я понимал, что прежде, чем это обретет статус официального решения, пройдут обсуждения – непременно губернатор области Д. Ю. Миронов, правительство Ярославской области, мэр города Ярославля В.М. Волков, областная Дума, муниципалитет Ярославля, Общественная палата ЯО, и, конечно же, мнение театралов, всех ярославцев в целом. Таким образом, все было достаточно спокойно, тем более, что и в 2014 году подобные разговоры велись, но в итоге остались только обсуждениями», – продолжил директор театра.

«27 марта как гром среди ясного неба информация об объединении театров, которая 26 марта казалась дискуссионной, прозвучала из уст министра РФ Владимира Мединского. Мне сразу стало понятно, что все мы, включая губернатора региона Д. Миронова, министра культуры РФ В. Мединского, замминистра культуры РФ П. Степанова, худрука Александринского театра В. Фокина, оказались заложниками «желания объединения» человека с хорошими связями в театральном мире и мире власти; человека с огромным желанием подобного объединения, который сумел каким-то образом убедить (честно говоря, я даже затрудняюсь сказать, кого убедить), что сформированы все предпосылки для объединения «снизу», для которого вдруг и потребовался творческий совет театра имени Волкова. Каким чудом происходящее 26 марта на совещании в Волковском театре в итоге было донесено до Министра культуры РФ как «инициатива снизу», я не знаю», – подчеркнул Туркалов.

«Завершая свое обращение к вам, ярославцы, я хочу еще раз подчеркнуть: Приказа о создании творческого совета театра имени Волкова, на котором настаивал Е. Марчелли накануне, я не издавал и не подписывал. Ни коллектив Волковского театра, ни данный условный творческий совет из десяти артистов нашего театра 26 марта не подписывали документов о «полезности объединения». Хотя о таковой из всего коллектива нашего театра в видео-комментарии телеканалам 27 марта высказался только один человек», – сообщил он.

«Особенно хочу отметить, что губернатор Ярославской области Д. Миронов в первых комментариях ярославским СМИ, министр культуры РФ В. Мединский в утреннем заявлении озвучивали единственно доступную им на тот момент времени информацию: о том, что объединение театров – это решение «снизу», «решение коллектива». Именно в такой интерпретации информация была донесена до высшего звена руководителей», – заключил Туркалов, добавив, что «восхищается ярославцами».

Напомним, министр культуры Владимир Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров в первый российский национальный театр.

Решение раскритиковал глава Союза театральных деятелей Александр Калягин. Он возмутился тем, что «вытворяют» чиновники. По его словам, «под прикрытием красивых слов об оптимизации» и «прочей шелухи» под угрозу ставится существование легендарного театра России.

В свою очередь глава Ярославской области Дмитрий Миронов подчеркнул, что заявление Мединского не проходило обсуждения с областными властями.