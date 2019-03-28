Туркалов назвал слияние Александринского и Волковского театров «громом среди ясного неба»

Взгляд
28 марта, четверг  |  Последнее обновление — 11:01  |  vz.ru
Разделы

Кто виноват в уходе Ford из России

Ford Focus навсегда уходит с российского рынкаФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя?  Подробности...
Перейти а раздел…

Чем важно дело экс-министра и миллиардера Абызова

Михаил Абызов в зале судаФото: Владимир Песня/РИА Новости
Михаил Абызов стал не первым бывшим министром, арестованным в последние годы, а его коллега по правительству Алексей Улюкаев и вовсе был задержан еще при исполнении министерских обязанностей. Тем не менее дело Абызова открывает новую главу как в национализации элиты, так и в борьбе с коррупцией и казнокрадством. Подробности...
Перейти а раздел…

Посмеявшиеся над зарплатами медики из Башкирии сохранили работу

Ренационализация родильного дома в Салавате должна в итоге удвоить доходы его работниковФото: кадр из видео
В СПЧ опровергли сообщения о массовых увольнениях в башкирском роддоме, который оказался в центре внимания благодаря «вирусному ролику», на котором врачи расхохотались, услышав озвученный начальством уровень их зарплат. На самом деле врачи подали заявления об уходе, но так и не ушли, уверяют в СПЧ. Поможет ли ситуации решение властей Башкирии отменить приватизацию роддома? Подробности...
Перейти а раздел…

«Американскому Чернобылю» приписывали катастрофу для Китая

Кортеж президента Джимми Картера покидает территорию АЭС Три-Майл-Айленд Фото: общественное достояние
Ровно 40 лет назад на АЭС Три-Майл-Айленд произошла авария, вызвавшая в США панику и взрыв популярности «зеленых» идей. Вопиющая некомпетентность атомщиков вела страну к настоящей катастрофе, но в итоге стала катастрофой только для атомной энергетики Америки. Что же помешало «прожечь планету насквозь» вплоть до Китая? Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Чистка российской элиты перешла на новый уровень

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Государственная машина России вошла в режим автоматической работы. Набранная ей инерция теперь достаточна, чтобы уничтожать само понятие неприкосновенности. Включая тех, кто был уверен, что уж он-то точно у Христа за пазухой. Подробности...

Ушел последний классик советского кино

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сегодня девять дней со дня смерти Марлена Хуциева. Он был последним, кто снимал фильмы, проникнутые пафосом, создавшим и державшим СССР. Он донес до нас голос 60-х и он же показал конец той эпохи и, значит, конец страны. Подробности...

Якутский ананас после угрозы погромов

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
После изнасилования в Якутске ситуация накалилась. В медиа вбрасывали инфрмацию о погромах. Чем это могло бы закончиться – страшно даже предположить. Власти среагировали быстро: протестующих выслушали, призывы к погромам пресекли, проверки организовали. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
    Перейти а раздел…

    За что королев красоты лишали титулов

    Как НАТО бомбило Югославию

    Самые горячие российские фигуристки

      Перейти а раздел…

      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

      Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
      Подробности...

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

          У кого вы предпочли бы взять деньги в долг?
          • У банка

          • У родственников

          • У друзей

          • Вообще не беру в долг

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Задержанного экс-губернатора Ишаева назвали «патриархом» российской политики
            Виктор Ишаев задержан в МосквеСША захотели с помощью России прогнать Сирию с Голанских высотГосдеп рассказал о передаче разведданных УкраинеДания поставила под угрозу позицию Газпрома на переговорах с Украиной
            Фотосессия педиатра в белье вызвала скандал в соцсетяхПоказаны последствия авиаудара по АлеппоУкраинские радикалы напали на дом МедведчукаСША похвастались выгодой от лишения россиян медалей Олимпиады в Сочи
            Посмеявшиеся над зарплатами медики из Башкирии сохранили работуБританские депутаты отвергли все восемь вариантов сделки по BrexitВнешний вид Порошенко рассмешил пользователей СетиУкраинец Усик отказался от титула чемпиона и боя с россиянином Лебедевым

            Главная тема


            «Американскому Чернобылю» приписывали катастрофу для Китая

            государственный визит


            Путин заговорил по-киргизски

            вероятный противник


            Американские истребители пятого поколения устроили «слоновью прогулку»

            российская фигуристка


            Загитова ответила на «очень странный» вопрос японцев о «мужчине мечты»

            Видео

            выборы президента


            Названы условия третьего Майдана на Украине

            юбилей агрессии


            Кто и как придумал повод для расчленения Югославии

            «голубая кровь»


            Раскрыт всемирный допинговый заговор

            «приблизить базы к России»


            Бывший глава МИД Югославии объяснил неизбежность агрессии НАТО

            вероятный противник


            Сопровождение американского бомбардировщика российскими истребителями сняли на видео

            Выборы на Украине


            Глеб Простаков: Слуги олигархов стали «друзьями народа»

            Современное искусство


            Сергей Худиев: Право оскорблять – это привилегия высших сословий

            Кровь Донбасса


            Анна Долгарева: Не отворачивайтесь от войны

            на ваш взгляд


            Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?

            Туркалов назвал слияние Александринского и Волковского театров «громом среди ясного неба»

            28 марта 2019, 10:39

            Текст: Ольга Никитина

            Версия для печати

            Директор Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Алексей Туркалов прокомментировал сообщения об объединении Волковского театра с Александринским театром Санкт-Петербурга.

            «Я принял решение рассказать, как развивались события, для того, чтобы, ознакомившись с их ходом, вы сами сделали выводы», – говорится в обращении Туркалова, опубликованном на сайте «Ярновости».

            «21 марта 2019 года художественный руководитель театра Евгений Марчелли принес мне служебную записку о необходимости создания приказом директора творческого совета театра. При этом он уточнил, что таким образом возобновляется совет, имевший место быть в 2014 году. Я попросил своих подчиненных проверить, есть ли Положение о творческом совете театра. Замдиректора театра Т. Цветкова через некоторое время сообщила, что в подписанном варианте его нет», – говорится в обращении.

            «25 марта стали поступать вопросы, подписал ли я Приказ о создании творческого совета, я ответил, что сначала нужно создать Положение о нем и не вижу необходимости в спешке. О том, что 26 марта в театре будет замминистра культуры Павел Степанов, я узнал от Е.Ж. Марчелли. Начал готовиться к отчету перед руководством – именно так я воспринял этот визит», – пишет Туркалов.

            «Днем 26 марта за полчаса до визита Павла Степанова мне позвонил Е.Марчелли и сказал, что необходимо подготовить комнату для совещания творческого совета с замминистра. Артистов из «творческого совета» на это совещание приглашала замдиректора Т. Цветкова не с моего распоряжения. Таким образом, вместе с десятью артистами театра, фамилии которых Е. Ж. Марчелли предлагал мне накануне включить в творческий совет, замдиректора Т. Цветковой, художественным руководителем Е. Марчелли мы услышали информацию, что вновь возобновились разговоры об объединении театров Волковского и Александринского. Для того, чтобы взвесить все преимущества объединения, необходимо получить от творческого совета театра имени Волкова согласие на подобный диалог. Заранее оговорюсь, я не хочу озвучивать имена актеров, которые оказались такими же заложниками ситуации, как и я. Казалось, что информация носит совещательный характер. Я понимал, что прежде, чем это обретет статус официального решения, пройдут обсуждения – непременно губернатор области Д. Ю. Миронов, правительство Ярославской области, мэр города Ярославля В.М. Волков, областная Дума, муниципалитет Ярославля, Общественная палата ЯО, и, конечно же, мнение театралов, всех ярославцев в целом. Таким образом, все было достаточно спокойно, тем более, что и в 2014 году подобные разговоры велись, но в итоге остались только обсуждениями», – продолжил директор театра.

            «27 марта как гром среди ясного неба информация об объединении театров, которая 26 марта казалась дискуссионной, прозвучала из уст министра РФ Владимира Мединского. Мне сразу стало понятно, что все мы, включая губернатора региона Д. Миронова, министра культуры РФ В. Мединского, замминистра культуры РФ П. Степанова, худрука Александринского театра В. Фокина, оказались заложниками «желания объединения» человека с хорошими связями в театральном мире и мире власти; человека с огромным желанием подобного объединения, который сумел каким-то образом убедить (честно говоря, я даже затрудняюсь сказать, кого убедить), что сформированы все предпосылки для объединения «снизу», для которого вдруг и потребовался творческий совет театра имени Волкова. Каким чудом происходящее 26 марта на совещании в Волковском театре в итоге было донесено до Министра культуры РФ как «инициатива снизу», я не знаю», – подчеркнул Туркалов.

            «Завершая свое обращение к вам, ярославцы, я хочу еще раз подчеркнуть: Приказа о создании творческого совета театра имени Волкова, на котором настаивал Е. Марчелли накануне, я не издавал и не подписывал. Ни коллектив Волковского театра, ни данный условный творческий совет из десяти артистов нашего театра 26 марта не подписывали документов о «полезности объединения». Хотя о таковой из всего коллектива нашего театра в видео-комментарии телеканалам 27 марта высказался только один человек», – сообщил он.

            «Особенно хочу отметить, что губернатор Ярославской области Д. Миронов в первых комментариях ярославским СМИ, министр культуры РФ В. Мединский в утреннем заявлении озвучивали единственно доступную им на тот момент времени информацию: о том, что объединение театров – это решение «снизу», «решение коллектива». Именно в такой интерпретации информация была донесена до высшего звена руководителей», – заключил Туркалов, добавив, что «восхищается ярославцами».

            Напомним, министр культуры Владимир Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров в первый российский национальный театр.

            Решение раскритиковал глава Союза театральных деятелей Александр Калягин. Он возмутился тем, что «вытворяют» чиновники. По его словам, «под прикрытием красивых слов об оптимизации» и «прочей шелухи» под угрозу ставится существование легендарного театра России.

            В свою очередь глава Ярославской области Дмитрий Миронов подчеркнул, что заявление Мединского не проходило обсуждения с областными властями.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............