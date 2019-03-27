Глава Ярославской области назвал неожиданностью слияние Александринского и Волковского театров

Заявление министра культуры Владимира Мединского об объединении в Ярославле Александринского и Волковского театров не проходило обсуждения с областными властями, об этом сообщил глава региона Дмитрий Миронов.

«Решение было принято на федеральном уровне по инициативе коллектива театра, с регионом его не обсуждали. Будем детально вникать в процесс объединения. С одной стороны, это откроет перед театром новые перспективы, в том числе расширение аудитории и участие в проектах международного уровня. Но слияние обязательно должно пройти безболезненно для коллектива и репертуара», – сказал Миронов, передает 76.ru.

Он добавил, что Волковский театр – гордость Ярославской области, жители и гости региона хотят видеть на его сцене любимые постановки и высокий уровень театрального искусства.

«Внимательно изучим все нюансы и приложим все усилия для того, чтобы административный процесс не помешал творческому», –отметил губернатор.

Издание добавляет, что Миронов в среду встретился в Москве с министром культуры Мединским.

Ранее Мединский заявил об объединении театров в первый российский национальный театр. Кроме того, как сообщает ТАСС, министр анонсировал планы присоединить к объединенному театральному комплексу через несколько лет большой театральный комплекс в Москве.