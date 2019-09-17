СВР предупредила о возможности военного сценария после удара дронов в Саудовской Аравии

Угроза военного сценария после удара дронов по объектам в Саудовской Аравии есть, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Угроза сеть. Но надеюсь на мирное разрешение (ситуации)», – передает РИА «Новости» слова Нарышкина.

Ранее в понедельник газета The Wall Street Journal писала, что вынужденное сокращение более половины нефтедобычи Саудовской Аравией – около 5% мирового предложения, – как ожидается, будет коротким, но шокирующим.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.

Напомним, как сообщала в понедельник The Washington Post со ссылкой на официальные источники, администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность применения военной силы в качестве ответа на атаку беспилотников по нефтяным объектам в Саудовской Аравии.