США задумались о военном ответе на атаку по саудовским НПЗ

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность применения военной силы в качестве ответа на атаку беспилотников по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, пишет The Washington Post со ссылкой на официальные источники.

Представители администрации США обсуждали «серьезный военный ответ» на атаку в отношении саудовских НПЗ, однако в Пентагоне, по данным WP, призвали к сдержанности, пишет «Экономика сегодня».

По информации американского издания, в воскресенье Трамп провел встречу с министром обороны США Марком Эспером. Детали их переговоров не разглашаются.

Ранее в понедельник газета The Wall Street Journal писала, что вынужденное сокращение более половины нефтедобычи Саудовской Аравией – около 5% мирового предложения, – как ожидается, будет коротким, но шокирующим.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.