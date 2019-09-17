Президент Грузии ошиблась в поздравлении первоклассникам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила две грамматические ошибки в своем поздравлении первоклассникам по случаю начала нового учебного года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Само поздравление, которое появилось на страничке президента в соцсети Facebook, состояло из трех слов на грузинском и переводится как «Успехи первоклассникам!».

Однако первое слово было употреблено в неправильном числе, а второе и третье были написаны раздельно, а не вместе, как этого требуют правила грузинского языка, сообщает интернет-портал espersona.ge.

Поздравление было убрано спустя два часа.

Саломе Зурабишвили родилась и выросла во Франции, ее часто упрекают в том, что она плохо говорит на грузинском языке.

Учебный год в Грузии стартовал 16 сентября.

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