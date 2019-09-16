Путин пригласил Эрдогана на «Российскую энергетическую неделю»

Президент России Владимир Путин пригласил турецкого лидера Тайипа Эрдогана поучаствовать в международном форуме «Российская энергетическая неделя» в октябре.

«У нас 2-5 октября в Москве состоится международный форум Российская энергетическая неделя. Мы были бы рады видеть турецкую делегацию на самом высоком уровне. Если президент найдет время, и президента с удовольствием видели бы там», – обратился Путин к Эрдогану, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Российский президент отметил, что в ходе форума россия представит видение работы по проекту «Турецкого потока».

«Было бы любопытно представить там наше видение дальнейшей работы по этому направлению», – отметил он.

Путин прибыл в Анкару в понедельник. Он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и начал встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.