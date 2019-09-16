Комплекс РЭБ «Палантин» впервые применили на учениях

Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Палантин» впервые применили на двусторонних полковых учениях в Воронежской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«Новейший высокомобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня «Палантин» впервые был использован для прикрытия межвидовой группировки войск на юго-западе России и будет использовать защиту от высокоточного оружия и ракетно-пушечного вооружения «противника» в ходе тактического замысла учения», – передает ТАСС сообщение ЗВО.

В пресс-службе рассказали, что батальонная тактическая группа комплекса подавила систему радиосвязи и радиоэлектронной разведки условного противника в полосе шириной около тысячи километров.

«Возможности аппаратуры позволяют «ослепить» врага в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи. Для прикрытия трехтысячной группировки войск и более 500 единиц вооружения и военной техники, развернутых на военных полигонах в Брянской, Белгородской и Воронежской областях, для комплекса приданы и подразделения противовоздушной обороны полкового уровня, такие как «Шилка», «Тунгуска», «Тор», – уточнили в округе.

В мае китайское интернет-издание Sohu оценило российские системы радиоэлектронный борьбы, подчеркнув, что они «способны изменить ход войны».

Напомним, ранее в НАТО признали беззащитность перед российскими средствами РЭБ.

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