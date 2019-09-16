Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

В Министерстве труда и социальной защиты России назвали самую высокооплачиваемую должность в стране.

Согласно документу ведомства, самой высокооплачиваемой в России оказалась вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности. За работу на этой должности предлагается зарплата в 430 тыс. рублей, сообщили «Известия».

По словам директора Рыбного союза России Сергея Гудкова, средний доход механиков на рыбодобывающих судах обычно не превышает 200 тыс. рублей, а указанная в вакансии рекордная зарплата может быть предложена только при срочной необходимости в специалисте и встречается крайне редко.

На втором месте в списке самых высокооплачиваемых вакансий оказались начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности и пилот воздушного судна с зарплатой 330 тыс. рублей.

В 2018 году должность механика в отрасли рыбодобывающей промышленности занимала третье место в аналогичном рейтинге с доходом 400 тыс. рублей. Первые позиции тогда заняли директор предприятия по производству лекарственных препаратов (420 тыс. рублей) и гендиректор консалтинговой компании (400 тыс. рублей).

Напомним, в начале сентября в России предложили перестать готовить токарей и фрезеровщиков. В августе министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в колледжах и техникумах серьезно обновится перечень специальностей.

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