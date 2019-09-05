В России предложили перестать готовить токарей и фрезеровщиков

Министерство просвещения предложило с 2021 года прекратить прием студентов в колледжи и техникумы по ряду устаревших специальностей, следует из проекта приказа, опубликованного на портале правовой информации.

В министерстве пояснили, что «проект приказа вносит изменения в отдельные действующие нормативные документы, предписывая завершить прием по ряду устаревших профессий и специальностей с 2021 года». Уточняется, что в перечень попали девять профессий и 23 специальности, «среди которых техническая эксплуатация промышленного оборудования, оптик-механик, станочник и другие».

«Проект приказа предписывает остановить с 2021 года прием по программам, устаревшим и не соответствующим запросам современного рынка труда, и не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям», – передает РИА «Новости» сообщение Минпросвещения.

В ведомстве отметили, что компетенции, которым ранее обучали на указанных направлениях, «в более актуальном формате заложены в программах подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей, утвержденных ранее Минтрудом и Минпросвещения».

Напомним, 11 августа министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в колледжах и техникумах серьезно обновится перечень профессий и специальностей, почти 100 позиций будут исключены.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД