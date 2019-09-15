Боевики запретили беженцам покидать Идлиб под угрозой применения оружия

Незаконные вооруженные формирования блокировали работу гуманитарного коридора «Абу-эд-Духур» в идлибской зоне деэскалации, препятствуя выходу беженцев под угрозой применения оружия, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

Вопреки действиям боевиков, по имеющимся у генерала сведениям, возвращение беженцев в места, где они жили до начала боевых действий, продолжается, передает ТАСС.

Всего, по последним данным, с территории иностранных государств в Сирию вернулись 629 тыс. 853 человека. В места довоенного проживания вернулись 1 млн 303 тыс. 944 внутренних переселенца, сообщил Бакин.

Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что за минувшие сутки засевшие в Идлибе боевики обстреляли 22 сирийских населенных пункта.

Напомним, 31 августа армия Сирии прекратила огонь в Идлибе. Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин после переговоров с турецким лидером сообщил, что Москва и Анкара наметили дополнительные меры по ликвидации террористов в Идлибе.

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