Засевшие в Идлибе боевики обстреляли 22 населенных пункта в Сирии

Боевики незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки обстреляли 22 населенных пункта в сирийских провинциях Латакия, Алеппо, Хама и Идлиб, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

По имеющимся у генерала данным, за 14 сентября зафиксировано 34 обстрела, передает ТАСС.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Биньямин, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо; Айн-эль-Кантара, Керемель, Сандран, Санджека, Эль-Арейм, Сафсафа, Сараф провинции Латакия; Хуайн-эль-Кебир, Абу-Омар, Хабит, Шарки-Кафер-Дун, Эс-Салихия, Ард-эш-Шалат, Зайтуна, Хан-Шейхун провинции Идлиб; Айн-Слеймо, Дар-Хардата, Кара-Джурн, Эль-Джейед провинции Хама», – сказал Бакин.

Напомним, 31 августа армия Сирии прекратила огонь в Идлибе. Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин после переговоров с турецким лидером сообщил, что Москва и Анкара наметили дополнительные меры по ликвидации террористов в Идлибе.

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