Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом

Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200, прибывшие в Турцию для участия во II технологическом фестивале Teknofest, продемонстрировали свои возможности в небе над Стамбулом, передает Anadolu.

Полет Су-35 продолжался около четверти часа. Самолет продемонстрировал различные фигуры высшего пилотажа, передает РИА «Новости».

Следом взлетел самолет-амфибия Бе-200, который отработал маневры по тушению пожара.

Ранее стало известно о консультациях России и Турции по поставкам Су-35.

В конце августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019 вместе с Владимиром Путиным. Эрдоган сообщал, что стороны ведут переговоры о поставках российских истребителей.

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