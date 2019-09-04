Стало известно о консультациях России и Турции по поставкам Су-35

Турция не обращалась к России с просьбой о закупке истребителя пятого поколения Су-57, но консультации уже начались, заявил глава ФС ВТС Дмитрий Шугаев.

«По Су-57 пока заявок нет, и в этой связи говорить о каких-то контрактных переговорах пока преждевременно», – передает РИА «Новости» слова Шугаева.

Он добавил, что «консультации начались и по Су-35 и как дальнейшая тема по Су-57».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском поинтересовался у российского лидера Владимира Путина, летает ли уже истребитель Су-57 и можно ли его приобрести.

Напомним, 28 августа Шугаев рассказал, что Россия и Турция провели консультации по поставке истребителей Су-35 или Су-57.

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