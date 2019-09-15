Соловьев высмеял сравнение Британии с Халком

«Джонсону пора от литературщины переходить к конкретным шагам, а то выглядит жалко и наивно», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что страна словно Халк «разорвет оковы Евросоюза».

Соловьев предположил, что на самом деле под Халком Джонсон подразумевал себя.

«Джонсон, конечно, большой молодец. Ему, наверное, просто очень обидно, что Нетаньяху перепутал его с Ельциным. А может, просто увидел общие черты. Борис Николаевич в определенных состояниях тоже такое творил, такое творил... Ему нужно перестать пугать всех вокруг и начинать действовать», – добавил телеведущий.

Он также высмеял информацию Bloomberg о том, что британский премьер намерен нарушить принятый парламентом и подписанный королевой Елизаветой II закон о невозможности выхода страны из состава Евросоюза без заключения соглашения с Брюсселем.

«Джонсон у нас Кромвель что ли, решил бороться с королевой? Тот боролся с королем. А вообще, пусть делают, что хотят. Они даже не заметили, как империя рухнула. Они все откуда-то выходят и выходят. И так уже после Второй мировой войны повыходили отовсюду. Пусть продолжают этот путь, но им бы для начала почитать, что это дает, для чего нужно. Хотя, по-моему, в последнее время мировые политики читать не собираются», – заключил Соловьев.

Ранее Борис Джонсон, говоря о Brexit, сравнил Соединенное Королевство с героем киновселенной Marvel Халком. По его словам, Британия разорвет оковы Евросоюза подобно разъяренному зеленокожему чудищу – альтер эго робкого профессора Брюса Беннера.

«Чем больше Халк злится, тем сильнее он становится. Беннера можно заковать в кандалы, но он из них вырвется, если его спровоцировать. Халку всегда удавалось вернуться на свободу, как бы крепко и надежно он ни казался связан, и в случае нашей страны это тоже так. Мы покинем ЕС 31 октября и со всем этим покончим», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Sunday Mirror.

Он заявил также, что не намерен подчиняться принятому британским парламентом закону, который обязывает правительство просить ЕС о новой отсрочке Brexit, если к 19 октября Лондон и Брюссель не договорятся об условиях предстоящего «развода».

Кроме того, по сведениям Bloomberg, Джонсон намерен сражаться в суде за выход Британии из ЕС с противниками Brexit, в том числе с лидером лейбористов Джереми Корбином. При этом политические оппоненты Джонсона намерены обратиться в суд сразу же после 19 октября – крайней даты, когда власти Британии должны попросить ЕС об очередной отсрочке. Помимо этого, после указанной даты оппозиция намерена представить в парламент законопроекты, полностью отменяющие Brexit.

Напомним, в понедельник королева Британии утвердила законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit без соглашения с Евросоюзом. Во вторник Джонсон объявил о прекращении работы британского парламента. При этом он отверг обвинения в обмане королевы Елизаветы II по поводу реальной цели приостановки работы парламента.