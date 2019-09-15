Соловьев высмеял сравнение Британии с Халком

Взгляд
15 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:23  |  vz.ru
Разделы

Арктика отпугивает туристов дикими ценами

Доля россиян в круизах в Арктику растет из года в годФото: РИА Новости
Мода на экзотический арктический туризм добралась и до России. Число россиян, выбирающих вместо южных морей северное белое безмолвие, серьезно выросло этим летом. Правда, за удовольствие посмотреть на бескрайние льды и белых медведей придется заплатить минимум вдвое дороже, чем за то же самое в соседней Норвегии.  Подробности...
Перейти а раздел…

Война с памятниками в Праге заставила вспомнить о власовцах

Памятник маршалу Коневу решено заменить на абстрактный монумент безымянным освободителямФото: Milos Ruml/CTK/Global Look Press
Пока дипломаты России и Чехии ссорятся из-за статуи маршала Конева, которую пражские власти решили убрать с центральной площади, среди историков возобновился давний спор о том, кто именно выбил немцев из Праги в 1945 году – Красная армия под командованием Конева или восставшие власовцы. Чехи теперь хотят поставить абстрактный памятник освободителям, не уточняя, каким именно. Подробности...
Перейти а раздел…

Теория Дарвина эволюционировала до сетевого троллинга

Классическая библейская версия гласит, что Всевышний создал и землю, и людей всего за пять днейФото: Julius Schnorr
Отец Димитрий Смирнов умеет ставить блогосферу на дыбы. Очередной его выпад вновь вызвал резонанс – на этот раз о ложности теории Дарвина о происхождении человека. Многочисленные сетевые атеисты и агностики поспешили заявить о новой атаке мракобесия на современную науку. Но так ли безупречна теория Дарвина как раз с научной точки зрения? Да и вообще противоречит ли его теория Библии? Подробности...
Перейти а раздел…

Атака дронов взорвет мировой рынок нефти

Атака дронов по нефтеобъектам Саудовской Аравии может стать началом новой войныФото: кадр из видео
Воздушный удар беспилотников хуситов по важнейшим энергообъектам Саудовской Аравии и резкие заявления США в адрес Ирана могут обернуться новой полномасштабной войной на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия уже признала потерю половины нефтедобычи. Эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель и новый глобальный экономический кризис. Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Объявился наследник Золотой Орды

Сергей Зацаринный, писатель
Умению соседей использовать историю себе во благо нужно отдать должное. Они практически на ровном месте сумели выстроить вполне вменяемую идеологическую концепцию, дающую их государственности надежную многовековую основу. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Почему Трамп не ужился с Болтоном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Как профессионал, Болтон должен был понимать, что у России и США практически нет серьезных конфликтов за пределами постсоветского пространства. Однако, как идеолог американского экспансионизма, он не мог пожертвовать американскими амбициями. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Откуда берутся Гитлеры в российских школах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отпускаешь длинные волосы – плохо. Стрижешься – опять плохо. Этим советским учителям все было плохо. Но еще хуже, что они никуда не делись – система зачем-то репродуцирует завучей, для которых прическа важнее человека. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто освободил Прагу от нацистов – Власов или Конев?

    Самые ненавидимые видеоролики в интернете

    Зеленский разоружает чеченцев и нацистов

      Перейти а раздел…

      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
      Подробности...

      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
      Подробности...

      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

        «WriteTight»: Подписи для уверенных в себе людей

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

          Перейти а раздел…
          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

          Как вы относитесь к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?
          • Одобряю

          • Не одобряю

          • Мне безразлично

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Украина запланировала назанимать более 15 млрд долларов
              Патриарх Кирилл объявил о завершении «драмы разделения русского народа»Иран назвал цели для ударов на случай войны с СШАУкраинских националистов начали не пускать в ЕвросоюзМосквичей предупредили о «барической пиле»
              Заворотнюк перестала дышать самостоятельноАмериканский посол призвал сербов «шире смотреть» на бомбежки НАТОУкраина запланировала назанимать более 15 млрд долларовВ Тбилиси прошла акция против американского колониализма
              Сенцов опубликовал единственную фотографию из российской тюрьмыСтало известно об отравлении ГалустянаВ курганской колонии убили осужденного за смерть девочкиВ Башкирии старшеклассница убила младшую сестру, мешавшую делать уроки

              Главная тема


              Атака дронов взорвет мировой рынок нефти

              европейские нормы


              ЕС: Транзит российского газа через Украину в 2020 году возможен без нового контракта

              «логика Скотта»


              Захарова ответила послу США про отношение сербов к бомбежкам НАТО

              Видео

              рынок сбыта


              Латвия отказывается продавать шпроты россиянам

              льды и медведи


              Арктика отпугивает туристов дикими ценами

              строительство канала


              Путь «из варяг в греки» раскрывает суть украинской власти

              происхождение человека


              Теория Дарвина эволюционировала до сетевого троллинга

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Исторический выбор


              Владимир Можегов: Россия – это другая Европа

              Глупые и агрессивные


              Антон Крылов: Что не так с российским феминизмом

              Война миров


              Павел Волков: США и Китай начали битву за советские технологии на Украине

              на ваш взгляд


              Для вас венчание в церкви, это:

              Соловьев высмеял сравнение Британии с Халком

                 15 сентября 2019, 17:50
              Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
              Текст: Дарья Рыночнова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Джонсону пора от литературщины переходить к конкретным шагам, а то выглядит жалко и наивно», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что страна словно Халк «разорвет оковы Евросоюза».

              Соловьев предположил, что на самом деле под Халком Джонсон подразумевал себя.

              «Джонсон, конечно, большой молодец. Ему, наверное, просто очень обидно, что Нетаньяху перепутал его с Ельциным. А может, просто увидел общие черты. Борис Николаевич в определенных состояниях тоже такое творил, такое творил... Ему нужно перестать пугать всех вокруг и начинать действовать», – добавил телеведущий.

              Он также высмеял информацию Bloomberg о том, что британский премьер намерен нарушить принятый парламентом и подписанный королевой Елизаветой II закон о невозможности выхода страны из состава Евросоюза без заключения соглашения с Брюсселем.

              «Джонсон у нас Кромвель что ли, решил бороться с королевой? Тот боролся с королем. А вообще, пусть делают, что хотят. Они даже не заметили, как империя рухнула. Они все откуда-то выходят и выходят. И так уже после Второй мировой войны повыходили отовсюду. Пусть продолжают этот путь, но им бы для начала почитать, что это дает, для чего нужно. Хотя, по-моему, в последнее время мировые политики читать не собираются», – заключил Соловьев.

              Ранее Борис Джонсон, говоря о Brexit, сравнил Соединенное Королевство с героем киновселенной Marvel Халком. По его словам, Британия разорвет оковы Евросоюза подобно разъяренному зеленокожему чудищу – альтер эго робкого профессора Брюса Беннера.

              «Чем больше Халк злится, тем сильнее он становится. Беннера можно заковать в кандалы, но он из них вырвется, если его спровоцировать. Халку всегда удавалось вернуться на свободу, как бы крепко и надежно он ни казался связан, и в случае нашей страны это тоже так. Мы покинем ЕС 31 октября и со всем этим покончим», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Sunday Mirror.

              Он заявил также, что не намерен подчиняться принятому британским парламентом закону, который обязывает правительство просить ЕС о новой отсрочке Brexit, если к 19 октября Лондон и Брюссель не договорятся об условиях предстоящего «развода».

              Кроме того, по сведениям Bloomberg, Джонсон намерен сражаться в суде за выход Британии из ЕС с противниками Brexit, в том числе с лидером лейбористов Джереми Корбином. При этом политические оппоненты Джонсона намерены обратиться в суд сразу же после 19 октября – крайней даты, когда власти Британии должны попросить ЕС об очередной отсрочке. Помимо этого, после указанной даты оппозиция намерена представить в парламент законопроекты, полностью отменяющие Brexit.

              Напомним, в понедельник королева Британии утвердила законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit без соглашения с Евросоюзом. Во вторник Джонсон объявил о прекращении работы британского парламента. При этом он отверг обвинения в обмане королевы Елизаветы II по поводу реальной цели приостановки работы парламента.                                                            


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............