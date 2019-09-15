Нейрохирург назвал указывающие на рак головного мозга симптомы

Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал о симптомах, указывающих на рак головного мозга.

По его словам, если у человека хронические головные боли, прогрессирующее падение зрения и онемение конечностей, то в этом случае необходимо обратиться к онкологу и сделать магнитно-резонансную томографию, передает РИА «Новости».

Врач отметил, что существуют различные виды рака головного мозга, некоторые из которых поддаются лечению. Однако ряд пациентов сталкивается с глиобластомой – злокачественной опухолью, избавления от которой пока не найдено.

«Проблема заключается в том, что ни один способ ее лечения не является радикальным. Хирургическое вмешательство, химиотерапия и радиотерапия дают определенный контроль за ростом опухоли, но не решают проблему полностью», – пояснил Кащеев «Вечерней Москве».

По словам врача, причины развития глиобластомы пока точно не установлены.

«Нет одного единого механизма, из-за которого могло развиться заболевание, ведущий фактор –это генетическая поломка», – сказал нейрохируг.

Напомним, в пятницу появилась информация, что актрису Анастасии Заворотнюк якобы госпитализировали в одну из столичных клиник в крайне тяжелом состоянии. В СМИ просочилась информация о том, что актриса якобы страдает от рака мозга. Об этом же заявил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. В субботу стало известно, что супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к актрисе в больницу.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Заворотнюк приписывают болезнь Жанны Фриске.