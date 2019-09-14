Первый в мире плавучий атомный энергоблок пришвартовался на Чукотке

Первый российский плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» прибыл к месту своего постоянного пребывания в Певеке Чукотского автономного округа (ЧАО).

«Академик Ломоносов» прибыл в порт с опережением графика. За 17 дней уникальная энергетическая установка проделала путь в 5 тыс. километров, сообщается на официальном сайте ЧАО.

«Мы долго готовились к этому проекту. Если честно, я впервые услышал об этой идее, наверное, в начале двухтысячных. Мы долго шли к его реализации, и сейчас это новая жизнь, новая эра для Чукотки, для развития региона», – заявил губернатор Чукотки Роман Копин.

Теперь энергоблок предстоит подключить к энергосетям, это должно занять полтора-два месяца. Завершить подключение к электроподстанции планируется до 30 октября, а к тепловым сетям – в середине ноября. Запуск ПАТЭС планируется к 30 декабря. После введения в эксплуатацию ПАТЭС станет самой северной атомной электростанцией не только в России, но и во всем мире.

Как отмечают в «Росатоме», станция оснащена двумя реакторными установками, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством города с населением около 100 тыс. человек.

Напомним, плавучий энергоблок прибыл на Чукотку 10 сентября.