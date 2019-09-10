Первый в мире плавучий атомный энергоблок прибыл на Чукотку

В город Певек на Чукотке прибыл первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов», построенный на Балтийском заводе (входит в ОСК), сообщили в Объединенной судостроительной корпорации.

«Благоприятные метеоусловия позволили преодолеть морской путь длиной в 2 тыс. 640 миль (4 тыс. 888 км) от Мурманска до Чукотки на шесть суток раньше запланированного срока. Сейчас ПЭБ находится на якорной стоянке в нескольких сотнях метров от берега», – говорится в Facebook ОСК.

Ввод плавучего энергоблока в эксплуатацию в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) планируется осуществить до конца 2019 года. За это время в Певеке закончат работы по сооружению береговых и гидротехнических сооружений станции и инфраструктуры для обеспечения передачи электроэнергии в энергосети «Чукотэнерго» и тепла.

«Размещение ПАТЭС в Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом. Кроме того, ПАТЭС станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути», – сообщили в компании.

Плавучий энергоблок отправили на Чукотку 23 августа.