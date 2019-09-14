Врач объяснил, почему Заворотнюк не могли отключить от интенсивной терапии

По законодательству медики не могут прекратить интенсивную терапию пациента, они борются за жизнь пациента до конца, заявил сотрудник Центра радиохирургии НИИ имени Н. В. Склифосовского нейрохирург Вячеслав Рак.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что актрису Анастасию Заворотнюк отключили от интенсивной терапии, сообщает «Комсомольская правда».

«Другой вопрос, что на последних стадиях опухоли головного мозга у больного рано или поздно возникает состояние, когда лекарства уже не помогают и риск от медикаментов превышает возможную пользу», – пояснил врач.

По его словам, в таком случае пациенту дают максимальную дозу препаратов и наблюдают, как долго он может продержаться. При таком сценарии человек находится уже без сознания, функции жизненно важных органов нарушаются, дыхание и сердцебиение сбиты.

«Но в реанимации таких больных все равно поддерживают до последнего. Бывает, что после кризиса человеку становится лучше, но процент таких случаев очень мал», – отметил врач.

Напомним, в пятницу появилась информация, что Заворотнюк якобы госпитализировали в одну из столичных клиник в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что Заворотнюк частично парализовало. Актрису якобы ввели в медикаментозную кому.

В СМИ просочилась информация о том, что актриса страдает от рака мозга. Об этом же заявил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о спекуляциях на тему болезни Заворотнюк и Жанны Фриске.