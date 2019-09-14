Звезды кино и шоу-бизнеса дали старт кампании «Сохраним лес»

В субботу, 14 сентября, десятки тысяч жителей России вместе со звездами театра, кино и шоу-бизнеса и представителями власти дали старт общенациональной кампании по восстановлению лесов «Сохраним лес», которая впервые проводится в рамках национального проекта «Экология».

Всего в рамках осеннего экомарафона, который продлится до начала ноября, планируется высадить как минимум 30 млн деревьев. В восстановлении лесов, как ожидается, примут участие около 3 млн человек по всей стране, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Особое внимание в рамках кампании уделено регионам, для которых проблема лесовосстановления наиболее актуальна: Иркутской области, Красноярскому и Забайкальскому краям, республикам Бурятия и Якутия, а также Архангельской области.

Так, в Иркутской области в высадке саженцев принял участие всемирно известный музыкант, пианист-виртуоз Денис Мацуев, в Красноярском крае – актер театра и кино, режиссер Никита Высоцкий, певица Зара, дизайнер, кутюрье и телеведущий Игорь Гуляев, в Якутии – известный телеведущий, комментатор, шоумен, спортивный журналист Дмитрий Губерниев, в Архангельской области – актер театра и кино Игорь Петренко, в Бурятии – ведущий канала МУЗ-ТВ Артем Шалимов.

«Иркутск – мой родной город, здесь я только что провел очередной Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале», и, конечно, я не мог остаться в стороне от акции по высадке леса, которая проходила в Иркутской области. Мы много говорим о том, насколько важно беречь и сохранять наше природное богатство – и вот прекрасная возможность продемонстрировать это не только на словах, но и на деле, особенно после тех страшных пожаров, которые произошли этим летом. Очень надеюсь, что эта акция станет ежегодной, и благодаря ней мы все сможем вносить посильный вклад в восстановление лесов нашей страны», – сказал Денис Мацуев.

«Для меня огромное счастье и большая ответственность – оказаться здесь, в Якутии, на акции по восстановлению леса. Мне кажется, для любого человека очень важно построить дом, вырастить ребенка и посадить дерево, поэтому мы не ограничимся одной сосной, а будем сажать и сеять массово. Главное, чтобы эта акция не стала единичной: вот посадили мы лес сегодня и забыли. Пусть это будет мой наказ руководству Якутии – следить за тем, что мы тут сегодня посадили. И еще один важный момент: это люди и общение между ними. Когда ради такого прекрасного дела, как восстановление лесов, вместе собираются такие счастливые и неравнодушные люди – я счастлив вдвойне», – отметил Дмитрий Губерниев.

«Я очень рада сегодня принять участие в высадке саженцев в Красноярском крае и внести свой небольшой вклад в восстановление лесов нашей страны. Надеюсь, что экопроект «Сохраним лес» соберет действительно рекордное количество людей по всей стране! Одно дело – посадить дерево у себя на дачном участке или в городе, и совсем другое – улететь для этого за тысячи километров от Москвы, в настоящую сибирскую тайгу: для меня это очень необычный, уникальный и, безусловно, невероятно полезный опыт. Я сегодня открыла для себя абсолютно новую технологию посадки деревьев – с помощью «меча Колесова», который был изобретен еще в 19 веке. Правда, поначалу не очень разобралась, как это приспособление работает: оказывается, саженец придавливается пяткой, для того чтобы не возникала воздушная подушка, а я решила, что делать это нужно руками, отдавая молодым деревьям женское, материнское тепло. В любом случае, все получилось! Я еще раз убедилась в том, насколько у нас огромная, разная и прекрасная страна, и очень хочется, чтобы эта акция объединила тысячи людей и помогла сохранить и восстановить нашей природное богатство», – сказала певица Зара.

«Молодежка ОНФ является со организатором акции #СохранимЛес и нам очень приятно участвовать в подобных мероприятиях. В Иркутской области определено несколько мест для высадки саженцев: в Гороховском и Кировском лесничествах. Восполнение лесного фонда – важная задача, особенно в таких регионах как наш, который летом очень сильно пострадал от пожаров», – сказал один из участников Михаил Кутелев в комментарии ИА Regnum.

Так, в Красноярском крае более 200 активистов в Дзержинском и Абанском районах высадили 80 тыс. сеянцев сосны. Первый саженец высадил робот Promobot под контролем инженера.

По словам губернатора региона Александра Усса, в Красноярском крае сосредоточена значительная часть всех лесных запасов страны. «В последние годы край активно занимается лесовосстановлением, частью этой работы является и сегодняшняя акция. Мы серьезно обновили базу наших лесопитомников, а весной этого года провели первую в России акцию по климатическому лесовосстановлению с компанией «РУСАЛ», – подчеркнул он.

По словам губернатора, масштабы лесовосстановления в Красноярском крае благодаря нацпроекту «Сохранение лесов» к 2024 году вырастут более чем в 2,5 раза. В настоящее время объемы лесовосстановительных работ в регионе увеличены на 20%, площадь превысила 70 тыс. гектаров. В лесничествах в 2019 году посадили более 12 млн саженцев кедра, сосны и ели.

По информации краевого правительства, в регионе уделяется особое внимание модернизации лесопитомников. До 2018 года эта работа в таких масштабах не велась. Сухобузимский и Уярский лесопитомники полностью оснащены оборудованием и спецтехникой.

А в Забайкальском крае акция «Живи, лес!» проходила в Читинском районе близ поселка Атамановка. Более 300 активистов высадили 24 тыс. сеянцев сосны обыкновенной.

На восстановление леса вышли добровольцы, школьники, представители различных общественных организаций, а также органов исполнительной власти, ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, Забайкальской железной дороги, Общероссийского народного фронта, воинских частей. Посадочный материал был выращен в питомниках Беклемишевского участкового лесничества.

В этом году кампания по восстановлению лесов приобрела общенациональный масштаб: все места посадок в регионах нанесены на специальную интерактивную карту на сайте https://сохранимлес.рф и в одноименном приложении в соцсети «ВКонтакте», где с помощью геолокации можно найти координаты ближайшей к пользователю точки посадки, количество деревьев, виды саженцев и контакты ответственного лица и приехать посадить саженцы.

Кампания «Сохраним лес» станет частью традиционной ежегодной акции «Живи, лес!», которая проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии России и Федерального агентства лесного хозяйства. Всего на сохранение лесов потратят более 150 млрд рублей. Сейчас леса восстанавливаются только на 62%, через пять лет этот показатель должен составлять 100%. Таким образом, в стране должна сформироваться новая культура экологически ответственного поведения.