Американской обсерватории Gemini, расположенной на вершине спящего вулкана Мауна-Кеа в штате Гавайи, удалось получить цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), которую открыл российский астроном-любитель Геннадий Борисов из поселка Научного Бахчисарайского района Республики Крым.

В сообщении американской обсерватории отмечается, что комета C/2019 Q4 была обнаружена российским астрономом Геннадием Борисовым 30 августа 2019 года, передает ТАСС.

По словам сотрудника американской обсерватории Эндрю Стивенса, американским ученым пришлось буквально по тревоге подниматься среди ночи, так как они получили сведения о предстоящем появлении кометы всего за 1 час 45 минут до начала наблюдения.

«Изображение стало возможным получить благодаря способности Gemini производить быструю регулировку наблюдений за такими объектами, как этот, характеризующийся кратким периодом видимости», – отметил сотрудник обсерватории.

По словам самого Борисова, комета C/2019 Q4 – это объект с гиперболической орбитой, прилетевший из других звездных систем. Диаметр кометы – около 20 км. Она имеет небольшой хвост и движется со скоростью 30 км/с.

Напомним, в понедельник в Крым прибыла делегация общественников из США. В четверг в американской делегации констатировали, что Крым – это часть России.