Порошенко увидел в роспуске ЦИК Украины уступку Киева Москве

Роспуск Центральной избирательной комиссии Украины может быть уступкой Киева Москве в переговорном процессе по Минским соглашениям, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.

«Беспокойство вызывают выборы на оккупированных территориях. Все больше сигналов, что без выполнения безопасности компонента Минских соглашений они могут состояться в российских условиях. Неожиданная замена комиссии может быть связана именно с этим», – заявил Порошенко в своем Facebook.

По его словам, международные наблюдатели признали работу ЦИК на выборах президента и депутатов Рады соответствующей европейским стандартам.

Роспуск ЦИК – это «выстрел себе в ногу», отметил Порошенко. Он добавил, что это решение поставило под сомнение легитимность нынешнего президента и Верховной рады.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде распустить ЦИК, в пятницу украинский парламент поддержал это решение.