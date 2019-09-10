Зеленский предложил Раде распустить ЦИК

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду представление о роспуске Центральной избирательной комиссии (ЦИК), об этом заявил первый замглавы партии «Слуга народа» в парламенте Александр Корниенко.

«Оно [представление] уже есть в комитете. Завтра мы будем изучать его», – пояснил Корниенко, передает ТАСС.

Он отметил, что заседание профильного комитета пройдет 11 сентября в 15.00 мск.

Корниенко сказал, что президент имеет право внести представление о роспуске ЦИК, а рада может его отклонить или утвердить.

По словам депутата, причиной этой инициативы являются неправомерные решения ЦИК, в том числе во время выборов в Раду.

Напомним, по итогам выборов в украинский парламент ЦИК заявил, что в отведенный законом срок невозможно установить итоги выборов в одном из избирательных округов.