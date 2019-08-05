ЦИК Украины не справился со своими обязанностями

В отведенный законом срок невозможно установить итоги выборов в одном из избирательных округов, сообщил ЦИК Украины.

Итоги выборов ЦИК должен подвести до 5 августа включительно, но в комиссии заявили, что в 210-м одномандатном округе этого сделать не получится из-за решения суда, велевшего пересчитать голоса на 33 участках, передает ТАСС.

ЦИК Украины обязал окружную избирательную комиссию подсчитать голоса до 16.00 вторника.

В ЦИКе подчеркнули, что решение суд принял 3 августа, но даже в понедельник еще уточнял его.

ЦИК Украины подписал итоговый протокол выборов в Верховную раду, но в него не вошел результат по 210-му округу (Черниговская область).

Напомним, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» победила на внеочередных выборах в Верховную раду с 43,16% голосов.

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