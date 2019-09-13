Рада поддержала роспуск ЦИК Украины

Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского об увольнении всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

За соответствующее решение проголосовали 341 при 300 необходимых, передает ТАСС.

Во вторник Зеленский предложил Раде распустить ЦИК. После этого украинское ведомство пригрозило Зеленскому политической ответственностью за подобное решение.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Зеленский превращается в диктатора Украины.

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