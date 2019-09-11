ЦИК Украины пригрозил Зеленскому политической ответственностью

Предложение президента Украины Владимира Зеленского распустить ЦИК может повлечь политическую ответственность, заявило украинское ведомство.

К «политической ответственности» как президента, так и парламента страны роспуск ЦИК Украины ведет, если рассматривать его в качестве «политически мотивированного решения».

ЦИК Украины заверил, что «готов принять такое решение», передает ТАСС.

Ведомство отрицает все обвинения в свой адрес. ЦИК считает, что выборы проводились «честно, демократически», были непредвзятыми и законными.

Напомним, Зеленский предложил Раде распустить ЦИК. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Зеленский превращается в диктатора Украины.

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