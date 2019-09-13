Назначен новый глава исполкома ОНФ

Руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) назначен Михаил Кузнецов, который ранее занимал должность вице-губернатора Московской области.

Решение о назначении Кузнецова было принято центральным штабом ОНФ, сообщает ТАСС.

«От имени сопредседателей Центрального штаба я хотел представить кандидатуру Михаила Михайловича Кузнецова. Я его знаю лично и не сомневаюсь, что он сможет продолжить все те хорошие начинания, которые есть в Народном фронте, и предложить новые решения, чтобы мы двигались дальше», – сказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, гендиректор автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В свою очередь Кузнецов отметил, что его предшественниками была проделана большая работа. «Я могу пообещать, что так же, как я делал до этого, я буду прилагать максимум усилий, чтобы обеспечить выполнение своих задач», – добавил он.

Участники заседания также поблагодарили аплодисментами Михаила Развожаева за проделанную работу.

Накануне сообщалось о возможном назначении Кузнецова, а также о задачах, которые ему предстоит решить на этом посту.

Напомним, пост главы исполкома ОНФ стал вакантным, после того как Михаил Развожаев был назначен врио главы Севастополя. До Развожаева эту должность занимал Алексей Анисимов, который сейчас является заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе, а первым главой исполкома был Андрей Бочаров, в настоящий момент он руководит Волгоградской областью.