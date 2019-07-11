Путин сменил губернатора Севастополя

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Дмитрия Овсянникова от должности губернатора Севастополя, врио главы города назначен Михаил Развожаев, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева», – передает слова Пескова ТАСС.

Михаил Владимирович Развожаев – руководитель исполкома Общероссийского народного фронта, член Центрального штаба ОНФ с 17 декабря 2018 года. С октября 2014 по октябрь 2018 года был замминистра России по делам Северного Кавказа. Осенью прошлого года занимал должность врио главы Хакасии, однако на должность главы региона свою кандидатуру не выдвигал.

Эксперт отмечал, что Развожаев показал современный подход в работе на этом посту.

Добавим, что Развожаев проходил обучение в I потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов" была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Овсянников был главой Севастополя с июля 2016 года – сначала в должности врио губернатора. 10 сентября 2017 года одержал победу на прямых выборах губернатора, набрав 71% голосов избирателей.

Работал федеральным инспектором по Кировской области и затем по Удмуртской республике. Затем занимал высокие должности на промышленных предприятиях, в 2013-2014 годах стал заместителем руководителя финансово-экономического департамента ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Затем перешел на работу в Минпромторг, в 2015-2016 годах был заместителем министра.