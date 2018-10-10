Эксперт рассказал о современном подходе Развожаева к госуправлению

«Пока что с момента назначения прошла неделя и, казалось бы, можно было сидеть и ничего не делать. Но Развожаев показывает высокую мобильность, высокую готовность к работе, ездит по районам, проверяет котельные, готовит регион к зиме», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя ежедневные отчеты врио главы Хакасии Михаила Развожаева о проделанной работе перед жителями региона.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что врио главы Хакасии Михаил Развожаев, который ежедневно отчитывается о проделанной работе в эфире местных телеканалов, демонстрирует новый технократичный подход к госуправлению.

«Такие действия включают в себя максимальную открытость и работу по наиболее важным и актуальным направлениям и задачам, которые стоят перед регионом», – считает Данилин.

Эксперт добавил, что максимальная открыть и общение с представлениями местного социума «позволяют Развожаеву плотно и четко определять наиболее актуальные задачи».

«Пока что с момента назначения прошла неделя и казалось бы, можно было сидеть и ничего не делать. Но Развожаев показывает высокую мобильность, высокую готовность к работе, ездит по районам, проверяет котельные, готовит регион к зиме. Проверяет проект очистных сооружений для воды», – перечислил Данилин.

Эксперт подчеркнул, что ежедневные отчеты – это не только современный стиль управления. Это крайне важно для самих избирателей, которые таким образом видят, что происходит в регионе.

Первый тур выборов губернатора в Хакасии прошел в единый день голосования – 9 сентября. Тогда ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Глава региона Виктор Зимин ушел в отставку и отказался от участия во втором туре, который назначен на 21 октября.

Чтобы в республике не создался «вакуум власти», особенно в период подготовки к отопительному сезону, президент России Владимир Путин на месяц назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии. Путин подчеркнул, что в Хакасии «много вопросов, которые требуют постоянного внимания, и не просто внимания, а руководства этими непростыми, сложными процессами».

Путин пообещал, что после выборов вернет Развожаева в Москву и найдет ему «применение в федеральных органах» в соответствии с его знаниями, опытом и амбициями.

Как отмечали эксперты, в пользу Развожаева сыграл его управленческий опыт. Он прошел обучение по программе подготовки кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС и обладает самыми современными навыками управления.