Путин назначил врио главы Хакасии выпускника кадровой программы ВШГУ РАНХиГС

Президент Владимир Путин назначил Михаила Развожаева на месяц временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин на встрече с Развожаевым напомнил, что «руководитель Хакасии (Виктор) Зимин подал в отставку», следует из сообщения на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что ситуация понятна – Зимин «отказался от дальнейшей борьбы в ходе предвыборной кампании».

Однако в регионе необходимо «довести до полного завершения подготовку к зиме, нельзя ни на один день упускать из виду проблемы социального характера». Путин подчеркнул, что в Хакасии «много вопросов, которые требуют постоянного внимания, и не просто внимания, а руководства этими непростыми, сложными процессами».

В связи с этим президент России попросил Развожаева выехать в регион, «поработали там в течение месяца», взять под контроль «ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам», а также «провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы».

Владимир Путин пообещал, что после вернет Развожаева в Москву и найдет ему «применение в федеральных органах» в соответствии с его знаниями, опытом и амбициями.

После российский лидер подписал указ о назначении Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии «до вступления в должность лица, избранного главой Республики Хакасия – председателем правительства Республики Хакасия».

Отметим, что Михаила Развозжаев проходил обучение по программе подготовки кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС.