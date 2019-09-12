Назван вероятный глава исполкома ОНФ

СМИ сообщили, что новым руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) станет вице-губернатор Московской области – глава администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов.

Кандидатуру Кузнецова утвердят в пятницу, 13 сентября, на заседании центрального штаба ОНФ, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

«Для Кузнецова это повышение, ему предложили должность после ухода Развожаева», – сообщил один из собеседников «Ведомостей». Он также отметил, что назначить Кузнецова руководителем исполкома ОНФ было решено, так как он хороший организатор и политический менеджер.

Издание также отмечает, что на заседании Центрального штаба ОНФ будет присутствовать первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, который придет, чтобы проконтролировать решение кадровых вопросов. Согласно уставу ОНФ, руководитель исполкома движения назначается Центральным штабом на срок полномочий штаба.

Кузнецову начал карьеру с поста замруководителя департамента региональной работы в «Единой России». С 2011 по 2013 годы был начальником департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпреда в Центральном федеральном округе.

С 2013 года он был зампредом правительства Московской области, а в 2015 году возглавил еще и администрацию губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. С сентября 2018 года – вице-губернатор области, руководитель администрации губернатора.

Как отмечает издание, среди кандидатур на пост руководителя исполкома ОНФ рассматривались также депутат Госдумы, координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта и заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей», бывший директор «Артека» Алексей Каспржак.

Однако политолог Аббас Галлямов поддержал выбор Кузнецова на эту должность. «Если кто-нибудь и способен хоть как-то оживить ОНФ, то наверное, это будет именно Кузнецов», – отметил он, уточнив, что задача перед ним стоит практически неподъемная.

«Бренд ОНФ слишком заезжен и привязан к властям. Время, когда фронт боролся за честные закупки и критиковал губернаторов за чрезмерные расходы на пиар, давно прошло, избиратель ничего этого уже не помнит. В его глазах ОНФ сейчас еще одна безликая официозная «общественная» структура вроде многочисленных общественных палат, советов при министерствах и так далее. Люди на такую «общественность» внимания не обращают, она им не интересна», – пояснил Галлямов.

А политолог Михаил Виноградов заявил, что преодоление общего скептицизма, существующего вокруг ОНФ станет одним из главных вызовов для Кузнецова.

Напомним, пост главы исполкома ОНФ стал вакантным, после того как Михаил Развожаев был назначен врио главы Севастополя.