Врачи скорой помощи массово уволились в Челябинской области

В Октябрьском районе Челябинской области пять сотрудников скорой помощи подали заявление об увольнении из-за низкой зарплаты.

Сотрудники станции скорой помощи октябрьской районной больницы написали коллективное обращение на имя главврача, попросив сохранить выплаты за стаж, повысить доплаты за ночные дежурства с 20 до 100% и выплаты за специальную оценку условий труда. Отмечается, что врачам предложили повысить с 30% до 85% стимулирующую часть зарплаты, однако это не устроило как минимум одного из авторов коллективного обращения, передает Ura.ru.

Таким образом, одно из заявлений об увольнении подписано, а с авторами других продолжаются переговоры.

В Минздраве региона сообщили, что нарушений, связанных с зарплатой не выявлено, а работодатель принял все меры по урегулированию конфликта.

«В медицинской организации неоднократно проходили проверки надзорных органов, которые не выявили нарушений в выплате зарплаты. Дальнейшие действия будут приняты в соответствии с законодательством и Трудовым кодексом. Несмотря на конфликт, станция продолжит работать, жители района не останутся без медицинской помощи», – заявили в Минздраве Челябинской области.

Ранее в Челябинской области все хирурги единственной больницы в городе Трехгорный решили уволиться из-за слишком высокой нагрузки и низкой оплаты труда.

Также сообщалось, что в Пензе прошла акция протеста, в которой приняли участие 135 медработников станции скорой помощи.

Напомним, протесты врачей начались с ситуации в Нижнем Тагиле, где шестеро врачей из двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 написали заявления об увольнении. Медики коллективно пожаловались на нарушение своих трудовых прав: высокую нагрузку и низкие зарплаты.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему история с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле дошла до Кремля.

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