Кремль опроверг обсуждение Путиным и Нетаньяху вопроса суверенитета в Иорданской долине

Президент России Владимир Путин не обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху планы по установлению суверенитета на части западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, эта тема не затрагивалась», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос журналистов, поднималась ли тема планов Израиля на встрече лидеров двух стран.

Напомним, 10 сентября Нетаньяху заявил что, если он победит на парламентских выборах 17 сентября, израильский суверенитет распространится на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.